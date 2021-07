Chiara Ferragni non replica alle critiche e continua a godersi le sue vacanze con Fedez [FOTO]

Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto l’Italia come meta per le loro vacanze estive. La coppia sta trascorrendo, infatti, qualche giorno di relax in un’antica, ma lussuosa, masseria dell’entroterra pugliese. L’influencer, che negli ultimi giorni è stata al centro della polemica per aver deciso di partire con un jet privato, si trova in compagnia della sua comitiva di amici. Dopo aver passato qualche giorno nella splendida località di Cannes ed essersi concessa un’altra settimana di relax in compagnia del resto della sua famiglia, la Ferragni ha deciso di trascorrere anche un qualche giorno in Puglia all’insegna del divertimento.

Con lei c’è anche la sua storica amica Veronica Ferraro e il suo make-up artist di fiducia, Manuele Mameli. L’influencer si sta godendo il mare cristallino e il buon cibo della Puglia. E come sempre, Chiara Ferragni non manca mai l’occasione per aggiornare anche tutti i suoi followers sui suoi spostamenti quotidiani. L’imprenditrice digitale si sta divertendo anche a svolgere alcuni lavoretti da casalinga, come la pasta fatta in casa. E chissà che al suo rientro dalle ferie estive non possa mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.

I Ferragnez pare che abbiano deciso di affittare una masseria, che stanno condividendo con il resto dei loro amici. Tantissimi i VIP italiani che in quest’anno così turbolento ha deciso di volare in Puglia, in cerca di pace e tranquillità. Questo sarà stato anche l’obiettivo della coppia. Con loro però sembrano non esserci i due piccoli di casa, Leone e Vittoria. Probabilmente, entrambi sono stati affidati ai nonni per permettere a Chiara Ferragni e Fedez di concedersi qualche giorno in totale relax. E questa non sarà sicuramente l’ultima vacanza per la coppia più amata dal web, quindi non ci resta che attendere e vedere in quale altra località decideranno di soggiornare in queste tanto attese vacanze estive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE: Andrea Damante ed Elisa Visari, fuga d’amore in giro per l’Italia: le [FOTO]