Francesca Cipriani si sta godendo la sua estate in dolce compagnia. La showgirl, infatti, pare che dopo tanto tempo passato da single abbia finalmente trovato l’anima gemella, Alessandro Rossi. Tra l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione e l’imprenditore le cose sembrano procedere più che bene, nonostante questo sia solo il primo mese insieme. “Fa su è giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me“, aveva dichiarato la Cipriani in un’intervista. L’ex gieffina si è concessa qualche giorno di relax sulla costa adriatica della Puglia, nella località di Barone Di Mare. Tra sole, mare, relax e tanto divertimento, la showgirl si gode queste vacanze estive prima di una stagione televisiva invernale piena di novità.

Nelle ultime settimane, infatti, si è vociferato che Francesca Cipriani potrebbe essere tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per l’ex pupa questa non sarebbe la prima esperienza all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. La showgirl avrebbe partecipato alla sesta edizione del programma, nel 2006. Ed è stato proprio grazie alla storica trasmissione che il suo personaggio ha raggiunto la notorietà. Simpatica, dolce e sempre con il sorriso, quella di Francesca Cipriani è sicuramente un’anima pura. I suoi fan sono stati molto felici nell’apprendere la notizia della sua probabile partecipazione al GF Vip. Peccato che per il momento non ci sia stata ancora nessuna conferma ufficiale a riguardo da parte del reality.

Francesca Cipriani mostra il suo fisico smagliante sui social [FOTO]

Francesca Cipriani, mentre si gode le sue vacanze all’insegna del relax, non manca mai l’occasione per aggiornare anche i suoi social con nuovi scatti. La showgirl si è mostrata con un costume che mette in risalto in particolar modo le sue forme, rigorosamente rosa, a bordo piscina. La sua foto ha fatto subito il pieno di like e in molti si sono complimentati con l’ex gieffina per il suo fisico da urlo. La Cipriani riesce sempre a sorprendere i suoi followers.

