Un’altra estate da single per Elisabetta Gregoraci, almeno così sembra. La showgirl, infatti, nonostante i vari flirt che le sono stati attribuiti in questi ultimi mesi non ha mai confermato alcuna relazione e ancora oggi si dichiara single. Nemmeno Pierpaolo Pretelli è riuscito a sedurre l’amata conduttrice di Battiti Live durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Ma la Gregoraci non si dà per vinta e si gode le sue vacanze estive. La showgirl si è concessa qualche giorno di relax in compagnia di suo figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e suo figlio stanno trascorrendo le vacanze in uno dei beach club più esclusivi della Versilia, il Twinga, a Marina di Pietrasanta. Mamma e figlio si divertono a giocare a racchettoni in riva al mare e la showgirl non perde l’occasione anche per fare qualche chiacchiera con alcune sue fan. La conduttrice è reduce da settimane abbastanza impegnative. Elisabetta Gregoraci è stata infatti occupata con le registrazioni di Battiti Live, il tour musicale organizzato da Radio Norba ogni estate che approda in diverse città della Puglia. L’ex di Flavio Briatore ha così colto l’occasione, dopo aver terminato gli impegni lavorativi, di godersi qualche giorno in famiglia all’insegna del relax e del divertimento.

Questi non sono i primi giorni di vacanza per l’ex gieffina. La Gregoraci prima di iniziare le registrazioni di Battiti Live si è infatti concessa una fuga in barca in compagnia di alcuni amici nella bellissima località di Capri. Sole, mare e tanto divertimento per la bellissima showgirl, che mette in mostra il suo fisico invidiabile. L’ex di Flavio Briatore non riesce ancora a ritrovare l’amore dopo il divorzio dall’imprenditore. Nonostante i vari flirt che ha avuto negli ultimi anni, Elisabetta Gregoraci ancora oggi è single e non ha trovato nessuno che le ha fatto perdere la testa. Chissà se quest’estate però Cupido scoccherà la sua freccia. Vedremo.

