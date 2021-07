Le luci del palco avrebbero dovuto accendersi venerdì 23 luglio a Udine, precisamente nel territorio di Cervigliano del Friuli. Un tour, che doveva far viaggiare la voce della mamma rock in gran parte delle località italiane. Invece, il ritorno di Loredana Bertè si farà attendere a causa di un’operazione chirurgica, alla quale dovrà sottoporsi la stessa cantante nei prossimi giorni. Lo rende noto lo staff dell’artista attraverso un post pubblicato sui social: “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto”.

Purtroppo, l’intervento, cadendo a ridosso della prima data del tour, ha costretto lo staff, e la stessa Bertè, a rimandare la data al 13 agosto 2021. I fan possono dunque tirare un respiro di sollievo, perché la cantante non molla; perché la mamma rock di tutti, tornerà più forte di prima. “I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data – continua il post – Chi è impossibilitato, potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021″, si legge nella nota stampa. Tuttavia, per rassicurare i tantissimi ammiratori, lo staff ha poi aggiunto: “State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”

Via al tour Figlia di…

Prima di salire ‘in groppa’ ai palchi assetati di musica, un richiesto riposo assoluto per Loredana Bertè, e poi dare il meglio e donarlo ai tanti sostenitori della cantante, che non attendono altro di ballare sotto le note di Figlia di… . Uno dei suoi ultimi successi da solista, oltre al nome del Summer Tour 2021, al quale seguono altre collaborazioni con artiste dai nomi altrettanto in auge nel panorama musicale: Giordana Angi e Emma. Dunque, la Bertè tornerà presto a riprendersi i suoi palcoscenici e il microfono, per dar voce alle note rock che noi tutti amiamo ascoltare.

