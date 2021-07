Lorella Boccia sceglie la montagna per le vacanze estive: la [FOTO] con il pancione fa il pieno di like

Per le sue vacanze estive anche Lorella Boccia ha deciso di darsi alla fuga in montagna. La ballerina è attualmente in dolce attesa. Dopo il suo matrimonio con Niccolò Presta, la coppia ha presto deciso di voler allargare la loro famiglia. E la sua gravidanza sembra sia quasi giunta al termine, la ballerina dovrebbe infatti partorire alla fine dell’estate. Nel frattempo, mentre si gode le ultime settimane con il pancione ha deciso di concedersi insieme a suo marito qualche giorno di relax in montagna. La coppia pare abbia scelto di fuggire dal caldo afoso della città, per concedersi un po’ di fresco tra le montagne verdi del Trentino Alto Adige.

Lorella Boccia sta documentando le sue vacanze estive attraverso i suoi social, dove non manca mai l’occasione per aggiornare sempre i suoi followers sui suoi spostamenti. Prima un pit-stop a Ortisei, poi una visita al lago di Braies e infine una gita al fiume qualche giorno fa. Per la ballerina queste sono giornate molto pesanti, essendo arrivata quasi al termine della sua gravidanza, ma il sorriso sul suo viso non manca mai. La professionista di Amici si mostra sempre raggiante negli scatti che condivide sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

La storia d’amore tra Lorella Boccia e Niccolò Presta

Niccolò Presta, figlio dell’agente Lucio, e Lorella Boccia, ex concorrente di Amici e attuale ballerina professionista, si sono conosciuti nel 2016. La coppia si è incontrata per la prima volta nello studio di Ciao Darwin, dove entrambi erano per motivi lavorativi e, dopo un primo periodo di frequentazione, nel 2017 è arrivata la fatidica proposta di matrimonio. Lorella Boccia e il suo compagno sono convolati a nozze solo due anni più tardi e ancora oggi sono molto legati da quel sentimento che li ha spinti a compiere il grande passo. La coppia proprio qualche mese fa ha, infatti, annunciato di essere in dolce attesa e la gioia nell’allargare la famiglia è stata quasi incontenibile. I due sono sempre più innamorati e questo è solo l’inizio dei loro progetti d’amore.

