Can Yaman e Diletta Leotta, novità sulle nozze: parla il padre dell’attore

La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra proseguire a gonfie vele. Nonostante nelle scorse settimane si fosse parlato nuovamente di crisi, in seguito ad una discussione avuta in pubblico, la coppia si è mostrata durante la finale degli Europei felice e spensierata, spazzando via ogni possibile gossip sulla loro relazione. Nessuna crisi, infatti, per la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi, anzi sembrano essere arrivate nuove segnalazioni sulle future nozze. Questa volta a svelare qualche dettaglio in più, che ha fatto sperare i fan, ci ha pensato direttamente il padre dell’attore protagonista della soap turca Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Guven Yaman avrebbe, infatti, fatto sapere a tutti i followers della coppia che il matrimonio sarebbe più vicino di quanto potrebbe sembrare. “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno“, ha ammesso il padre dell’attore. Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero quindi ufficializzato il loro fidanzamento e ora ad attenderli mancherebbe solo il matrimonio. Le presentazioni di famiglia sembrano essere andate a buon fine. Prima Can Yaman è volato in Sicilia per conoscere i parenti della sua fidanzata e poi entrambi si sono dati a una fuga romantica in Turchia per incontrare la famiglia del futuro sposo.

Diletta Leotta e Can Yaman presto sposi

Ormai non c’è quasi più alcun dubbio sull’intera situazione: Can Yaman e Diletta Leotta presto faranno il grande passo. Ma c’è ancora molta incertezza riguardo la data delle nozze, che presumibilmente dovrebbero celebrarsi entro la fine della prossima estate. Nonostante la coppia abbia ufficializzato il suo amore da pochi mesi, l’attore e la giornalista sportiva pare non vogliano attendere ancora molto per coronare il loro sogno d’amore. Eppure, c’è ancora qualcuno che non è convinto che i loro sentimenti siano sinceri. Ma poco importa, perché non appena vedranno la Leotta in abito bianco dovranno presto ricredersi. Non ci resta quindi che avere ancora un po’ di pazienza per scoprire qualche dettaglio in più su quello che sarà il matrimonio più chiacchierato dell’anno.

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne: “Cerco un tronista che fa l’elettricista”