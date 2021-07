Amadeus e Giovanna Civitillo hanno scelto la Sicilia per le loro vacanze estive. La coppia, dopo aver terminato gli impegni televisivi per questa stagione, ha deciso di portare in viaggio tutta la famiglia al completo. Per il conduttore quest’ultima stagione è stata molto impegnativa. Oltre al suo impegno fisso con I Soliti Ignoti, infatti, Amadeus è stato anche conduttore e direttore artistico dell’ultima edizione del Festival di Sanremo al fianco del suo amico e compagno Fiorello. E anche la moglie Giovanna ha partecipato alla kermesse musicale alla conduzione del Prima Festival.

Una stagione invernale parecchio impegnativa, ma sicuramente che ha portato molte soddisfazioni in casa di Amadeus. La coppia si sta concedendo proprio per questo del meritato relax, per riprendere tutte le energie necessarie per affrontare il prossimo palinsesto invernale, che sembra essere ricco di novità. Giovanna Civitillo e Amadeus sono stati beccati in compagnia di José, loro figlio, mentre gustavano una colazione tradizionale siciliana: brioche e granita per tre.

Giovanna Civitillo e Amadeus innamorati e spensierati

La coppia, che solo qualche giorno fa ha festeggiato ben 12 anni di matrimonio, ha scelto di soggiornare in una struttura esclusiva in prossimità della costa siciliana, il Verdura Resort nella località di Sciacca. Uno straordinario hotel immerso tra le campagne siciliane a pochi chilometri dalla spiaggia. Giovanna Civitillo e Amadeus hanno anche voluto suggellare i loro momenti di relax attraverso alcune foto pubblicate successivamente sui loro canali social.

La coppia si è mostrata felice e spensierata mentre si scambiava un tenero abbraccio in una piscina con una vista mozzafiato. Tantissimi i fan che sono accorsi sotto il loro post a lasciare un like o un commento. Giovanna Civitillo e Amadeus non sono d’altronde i primi vip che quest’estate scelgono la Sicilia come meta delle loro vacanze italiane. Anche Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi, infatti, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax nell’isola italiana.

