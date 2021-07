Giulia De Lellis è spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. L’influencer pare che adesso abbia finalmente ritrovato la sua stabilità in amore al fianco del suo nuovo fidanzato, Carlo Beretta. I due si sono conosciuti dopo la fine della sua relazione storica con Andrea Damante. C’è chi addirittura aveva parlato di tradimento all’epoca. E nonostante anche Giulia De Lellis abbia replicato in più occasioni alle critiche da parte del web, ancora oggi molti utenti non sono convinti che il loro amore sia stato inizialmente sincero. Ma poco importa, perché ad oggi la coppia si mostra più innamorata che mai e si appresta a godersi la loro prima estate insieme.

Tanto sole, amore e mare per Giulia De Lellis e Carlo Beretta, che hanno scelto come meta per le loro vacanze estive la splendida costa ligure. E tra un tuffo in piscina e un giro in barca, la coppia non manca mai l’occasione per aggiornare i propri social e condividere romantici scatti insieme. Nonostante la timidezza di Carlo Beretta, Giulia De Lellis sembra stia facendo sciogliere il fidanzato e la coppia pare non volersi nascondersi più.

Negli ultimi giorni sembra inoltre che anche le adorate nipotine dell’influencer romana abbiano deciso di raggiungere la bellissima location che sta facendo da sfondo alle loro vacanze. La coppia si sta godendo le loro ferie estive in compagnia del resto della famiglia di Giulia De Lellis. D’altronde i due hanno già fatto le presentazioni di famiglia diversi mesi fa e la loro relazione sembra farsi sempre più seria. Chissà se l’ex corteggiatrice ha finalmente trovato l’uomo giusto per lei, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo ‘Damante’: sarà solo il tempo a dircelo. Staremo a vedere.

