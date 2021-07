Alessia Marcuzzi lascia Mediaset e fugge in Puglia: ma quando tornerà in tv? [FOTO]

A pochi giorni dal suo divorzio da Mediaset che l’ha vista destreggiarsi con professionalità da un palco all’altro per ben 25 anni, Alessia Marcuzzi torna nei luoghi di un’infanzia felice insieme alla sua famiglia. Il comune di cui è originaria sua nonna, ospita la conduttrice per una breve vacanza in uno dei borghi più belli della Puglia: Roseto Valfortone. È tornata dai propri cari, dai propri cugini per ritrovare, probabilmente, quella giusta tranquillità che fa stare bene, che riscalda il proprio cuore e che chiarisce ogni singolo dubbio. Naturalmente, dire addio a Mediaset non è stato semplice per Alessia Marcuzzi; altrettanto dover comunicare al suo amato pubblico, di aver deciso di lasciare la rete che per anni l’ha vista sul timone di moltissimi programmi televisivi.

La calda stagione di Alessia Marcuzzi e il ritorno (forse) sul piccolo schermo [FOTO]

L’estate è appena cominciata, i palinsesti Rai e Mediaset hanno presentato quella che sarà la nuova stagione televisiva da settembre, ed il nome di Alessia Marcuzzi non è tra i presenti. Ma a suggerire le prime indiscrezioni su un possibile ritorno della Marcuzzi, quanto prima, sul piccolo schermo, è il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Secondo quanto scritto sulle pagine di Chi, il futuro di della showgirl in tv, inizia a delinearsi. Uno degli ex capisaldi di Temptation Island, L’Isola dei Famosi, Grande Fratello e Le Iene, pare abbia iniziato, in questi giorni, a chiacchierare con Discovery per un progetto che sembra abbia una nuovissima identità.

Cosa farà la Marcuzzi? Accetterà la conduttrice qualora l’indiscrezione fosse certa? Al momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, ma ciò non toglierà quel sorriso stampato dal suo viso, ora in vacanza tra le spiagge più belle del sud Italia. Le foto e i video pubblicati nelle sue ultime Instagram Stories rivelano angoli di una nuova location estiva, e chissà, forse non sarà l’ultima per questa estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE: Vittorio De Sica, una vita bizzarra: settantotto film, due famiglie e quel ‘no’ a Raffaella Carrà