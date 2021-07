I Social Network, oggi nell’era digitale, sono entrati a far parte della vita di tante persone; vivere costantemente connessi è una prerogativa delle generazioni che hanno potuto usufruire, e usufruiscono ancora, del progresso e dell’innovazione. Tuttavia, è bene sottolineare quanto l’avvento delle moderne tecnologie abbia, inevitabilmente, cambiato la vita delle persone, modificando abitudini quotidiane e spesso stravolgendole.

I moderni strumenti hanno cambiato, non solo il modo di comunicare, ma anche il modo di vivere. E se da un lato questo potrebbe sconvolgere, dall’altro bisogna riconoscere quanto questa sia, forse, la vera forza dei Social Network. Mezzi attraverso i quali si può sentire l’amico o il parente dall’altra parte del mondo, ma si può anche trovare lavoro, il ristorante gourmet e persino l’anima gemella.

Quali abitudini hanno cambiato i Social Network

In origine il telefono cellulare poteva solo fare/ricevere chiamate e mandare SMS; questi ultimi dovevano essere sintetici e non potevano superare i 160 caratteri; basti pensare a come, ad esempio, WhatsApp o Messenger hanno rivoluzionato il modo di comunicare: messaggi ‘chilometrici’ o multipli senza costi aggiuntivi, l’unica richiesta fondamentale è essere connessi. Pensando invece ai tanto nostalgici album fotografici, con tanto di copertina a tema e negativi conservati per le eventuali copie; oggi sembra tutto svanito. Gli album cartacei sono stati sostituiti dagli album online, dove non bisogna più preoccuparsi che il rullino finisca o aspettare che il fotografo stampi gli scatti della vacanza; tutto è online e in tempo reale, basti pensare ad Instagram. I Social Network hanno, inoltre, sostituito anche il buon vecchio gossip dal parrucchiere; ormai dai social è possibile sapere tutto di tutti (con il diretto interessato che pubblica ogni dettaglio della sua vita).

Ma i Social hanno notevolmente modificato anche il mondo del lavoro; siti come LinkedIn permettono di trovare un’occupazione, per esempio. Ma anche la vita lavorativa ha subito un cambiamento radicale: riunioni sostituite da video call, lo smart working sempre più diffuso in molti ambiti e sistemi di archiviazione dati online. Con i Social sono nate nuove posizioni legate al mondo del web e dell’informatica digitale. Insomma, sembra impossibile non annoverare i Social Network tra le più grandi invenzioni che hanno cambiato la vita delle persone, forse, al pari del telefono o della stampa.

