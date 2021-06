L’arrivo dell’estate porta con sé i tormentoni estivi; canzoni, ritmi e musiche che circolano nelle casse di pub e lidi e nelle cuffiette in spiaggia. Secondo un recente studio, queste particolari melodie hanno, addirittura, un potere benefico sulla memoria e i ricordi. Canticchiati per tutta la stagione estiva (e spesso anche oltre), i tormentoni si ‘insidiano’ nella testa e si allontano difficilmente da essa.

La ricerca, che rivela gli effetti benefici dei tormentoni estivi, è stata condotta dall’Università della California; il coautore dello studio, lo psicologo Petr Janata, ha spiegato: “Gli scienziati sanno da tempo che la musica è in grado di evocare i ricordi autobiografici, e che sono proprio le esperienze legate a brani musicali quelle che le persone apprezzano di più“. Sulla base di questo presupposto si snoda lo studio atto a dimostrare come i ricordi creati attraverso la musica possano essere duraturi nel tempo.

Gli effetti benefici dei tormentoni estivi

Lo psicologo Janata spiega: “Ciò che finora non era stato scoperto è come i ricordi si formino e diventino così durevoli nel tempo, tanto che ascoltare anche solo un pezzettino di una certa canzone può scatenare una rievocazione forte dell’esperienza ricordata”. Per ottenere i risultati della ricerca, gli esperti dell’Università della California hanno osservato 31 volontari che si sono sottoposti a diversi esperimenti. Nella prima fase i volontari hanno ascoltato una canzone che non avevano mai sentito prima; la settimana dopo hanno riascoltato nuovamente lo stesso brano abbinandolo a scene di un film sconosciuto.

Nella seconda fase i volontari hanno dovuto ricordare alcuni dettagli dei filmati che avevano visto; a questo punto i ricercatori hanno notato che, più i soggetti analizzati ascoltavano musica, più i ricordi del film erano nitidi. Gli esperti hanno, dunque, concluso che se una musica è ascoltata ripetutamente, come nel caso dei tormentoni estivi, ha la proprietà di stimolare la mente e aiutarla a ricordare più dettagli possibili. Il ricordo, in questa condizione specifica, sembra rimanere praticamente indelebile nel tempo.

