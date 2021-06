Le chat sono diventate uno dei mezzi principali di comunicazione, anche tra le coppie. A tal proposito, le emoji possono migliorare le conversazioni e non solo; una ricerca pare abbia dimostrato, infatti, che le emoticon utilizzate nella maniera corretta facilitino lo sviluppo di relazione e la sintonia tra partner. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLoS ONE, tende a dimostrare come le persone che sanno usare bene le emoji abbiano più successo nelle relazioni a due.

Secondo la ricerca, addirittura, intelligenza, fascino e savoir faire potrebbero risultare inutili se nelle chat non si utilizzano le emoji giuste. Per dimostrare la loro tesi, i ricercatori dell’Università di Zurigo hanno condotto un esperimento a cui hanno partecipato 5327 single, di età compresa tra i 18 e i 94 anni. I volontari hanno risposto a delle domande che sono state poi comparate per ottenere i risultati della ricerca.

Come le emoji migliorano le relazioni

Come si legge su PLoS ONE, i ricercati sostengono: ” La comunicazione mediata dal computer (CMC) è pervasiva nelle nostre vite, influenzando l’interazione sociale compreso il corteggiamento umano. Per connettersi con potenziali partner tramite CMC, i moderni cercatori di relazioni devono padroneggiare metodi più rapidi e brevi per comunicare l’auto-rivelazione e l’affetto“. Secondo i dati analizzati e comparati dalla ricerca, è emerso che coloro che avevano usato più emoji erano gli stessi che avevano avuto più relazioni nell’ultimo anno. Secondo il 53% degli intervistati, usare le emoticon è una strategia per rendere i propri messaggi più personali; per il 24% è un modo per esprimere meglio i propri sentimenti o emozioni; il restante 20% sostiene, persino, che le emoji possano sostituire un’intera frase. Gli studiosi dell’Università di Zurigo hanno, dunque, concluso affermando: “Questa ricerca fornisce la prova che gli emoji trasmettono importanti informazioni affettive a potenziali partner; sono potenzialmente associati a una connessione intima di maggior successo“. Tuttavia su quali siano le “faccette” con più successo resta ancora il dubbio.

LEGGI ANCHE: Un pavone sul pianerottolo: l’incontro bizzarro in pieno centro storico