Se qualcuno si fosse mai chiesto quali siano i potenziali effetti dati dalla visione di una partita di calcio, la scienza fornisce una risposta (forse) inaspettata. Sembra, infatti, che quando in campo scende la propria squadra del cuore il corpo potrebbe, persino, trarre beneficio. Potrebbe sembrare alquanto strano da credere; eppure, guardare una partita, allo stadio o semplicemente in televisione, equivale quasi a fare una breve ma intensa sessione di sport.

Non si tratta proprio di un’ora in palestra o di una corsa al parco, ma il corrispettivo di una camminata veloce; questo quanto hanno affermato i ricercatori dell’Università di Leeds, in Gran Bretagna. Lo studio, condotto dagli esperti, ha registrato i parametri fisiologici di alcuni tifosi, dai 20 ai 65 anni; i volontari sono stati osservati in tre momenti: prima del match, alla fine del primo tempo e a partita conclusa, questo in tre partite di campionato disputate dalla loro squadra del cuore. Le conclusioni sembrano incredibili, ma tuttavia scientificamente provate.

Gli effetti di una partita di calcio

Guardare una partita di calcio può fare aumentare la frequenza cardiaca allo stesso modo di una camminata veloce. Monitorando i tifosi, i ricercatori dell’Università di Leeds hanno osservato che: un gol della propria squadra ha aumentato i battiti del cuore in media del 27%, una rete degli avversari del 22%. Dallo studio è emerso, più in generale, che all’inizio del match la frequenza cardiaca dei tifosi è aumentata notevolmente e in alcuni i battiti sono arrivati a 130 al minuto. I ricercatori hanno spiegato che questo allenamento cardiovascolare è paragonabile ad una camminata a passo svelto; si tratta, dunque, di uno stress positivo che si amplifica con la vittoria della propria squadra del cuore. La pressione sanguigna e l’ansia scendono e questo genera benessere ed euforia che può durare 24 ore. Certo, gli studiosi hanno tenuto a precisare che la sconfitta da parte del proprio team potrebbe generare uno sconforto dalla durata anche di diversi giorni.

