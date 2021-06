Passare del tempo con la persona amata è, sicuramente, un toccasana per l’anima, ma sentire l’odore del partener durante il sonno pare aiuti, persino, a dormire meglio. A portare avanti questa ipotesi è una ricerca, pubblicata sulla rivista Psychological Science e condotta da un team della University of British Columbia, in Canada; gli scienziati hanno voluto dimostrare che addormentarsi con il proprio compagno o la propria compagna di vita apporti un benessere generale al sonno.

Stop ad insonnia e risvegli improvvisi, questi sarebbero alcuni dei benefici del sentire l’odore del partner mentre si dorme; inoltre, odorare la persona amata durante la siesta donerebbe persino nove minuti di sonno in più. Conclusioni a cui sono giunti non solo i ricercatori della University of British Columbia, ma anche un team della Christian-Albrechts-Universität a Kiel, in Germania che ha pubblicato uno studio sulla rivista Frontiers in Psychiatry.

L’odore del partner e i suoi benefici

I ricercatori tedeschi hanno evidenziato che i partner riescono a sincronizzare le fasi del sonno; pare, infatti, che entrambi i membri della coppia attraversino in contemporanea la fase REM. Basandosi anche sulle teorie elaborate dai colleghi, gli psicologi dell’università canadese hanno voluto indagare su quali aspetti potessero migliorare il sonno; così, è stato chiesto a 115 coppie di volontari (legate sentimentalmente da molti anni) di indossare una t-shirt bianca, di cotone, per 24 ore e senza spruzzare nulla che potesse alterare l’odore. Per l’esperimento sono state usate poi anche altre t-shirt pulite o indossate da sconosciuti.

Successivamente gli scienziati hanno monitorato, con apposite strumentazioni, il sonno dei volontari che per quattro giorni hanno dormito con le diverse t-shirt. Come spiega la ricercatrice Marlise Hofer: “I risultati suggeriscono che l’odore della persona che amiamo può influenzare la nostra salute in modo notevole“. Pare, infatti, che l’odore del partner sia in grado di trasmettere tranquillità e sicurezza, simile all’effetto degli integratori del sonno come la melatonina.

