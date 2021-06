Che un determinato timbro di voce possa risultare più affascinante, rispetto ad un altro, è un fatto accettabile; ma che dalla voce dipenda, addirittura, il possibile andamento della vita di coppia sembra alquanto incredibile. Eppure uno studio, condotto da un gruppo di ricercatori cinesi e pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences, fornisce dei dati incredibili. Approvata dal Comitato China’s Southwest University, la ricerca è nata con lo scopo di cercare una relazione tra un tono profondo e suadente e il successo nelle relazioni.

La ricerca si è posta di registrare la voce di 88 uomini e 128 donne; successivamente i volontari hanno compilato un questionario per valutare l’atteggiamento di ciascuno nelle vita di coppia. Si è scoperto che le donne sono, in genere, più attratte dalle voci basse e profonde; biologicamente è stato rivelato che queste voci sono associate ad alti livelli di testosterone. Tuttavia, a questo timbro suadente i ricercatori avrebbero associato un particolare difetto nelle relazioni.

Il “difetto” delle voci suadenti

Durante lo studio, i volontari hanno letto una lista di parole; le registrazioni delle voci sono state analizzate attraverso vari tipi di frequenze e di intonazione influenzati da: forma della bocca, laringe e livello di testosterone. Combinando i dati ottenuti, i ricercatori cinesi sono arrivati a conclusioni, forse, inaspettate. Infatti, dopo aver sottoposto i volontari ad un test psicologico sull’attitudine alla fedeltà, i ricercatori hanno scoperto che gli uomini con le voci calde e basse, ed un maggiore livello di testosterone, sono più tendenti all’infedeltà.

Anche un precedente studio del 2014, pubblicato sempre sulla rivista Personality and Individual Differences, aveva trovato un legame tra il tono di voce e la promiscuità nelle relazioni di coppia. In quel caso, la ricerca aveva riportato una percentuale elevata rispetto al pensiero delle donne; quest’ultime ritenevano che l’uomo dalla voce calda e bassa era più attraente ma, allo stesso tempo, si sentivano attratte da loro solo per brevi relazioni. Insomma, la scienza ha dato il suo verdetto, ma del resto le personalità sono talmente diverse che chiunque potrebbe confutare queste teorie con il proprio comportamento.

