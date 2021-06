Raven-Symoné è stata la piccola Olivia nella celebre personaggio de I Robinson. L’attrice ha impersonato anche il ruolo di Raven per la famosa serie omonima di Disney Channel. Oggi la bambina più sbarazzina della tv e la sensitiva più divertente di Disney Channel è una donna in carriera, con una vita molto soddisfacente e un fascino irresistibile. Attenzione, però, perché la manca ancora una cosa: dei figli! Ah, ne vuole minimo quattro…

Una vita da attrice sin dai primi anni

Raven-Symoné è nata a Duluth il 10 dicembre del 1985. I suoi genitori decisero per lei un futuro nel mondo dello spettacolo e per questo fin da piccolissima ottenne diversi ruoli in pubblicità americane. La fama arrivò però solo nel 1989 quando, ancora giovanissima, ottenne la parte di Olivia nella celebre serie I Robinson. Raven sarà Olivia sino alla fine della serie, ma il futuro riserva per lei un altro importante ruolo di successo ossia quello di Raven nella seria omonima di Disney Channel. In questa serie tv interpreta una simpatica sensitiva che deve cercare di risolvere i problemi che l’immediato futuro riserva a lei e i suoi amici.

Raven-Symoné oggi: “Vorrei tanto dei bambini”

Oggi la giovane attrice è più attiva che mai, con ruoli n serie tv di successo come Empire. Inoltre Raven è anche co-conduttrice del talk “Good Morning America” e questo ha portato il suo volto ad essere tra i più riconosciuti del piccolo schermo americano.

Nel 2013 ha fatto scalpore il suo messaggio su Twitter nel quale dichiarava la sua omosessualità. Infatti sino al 2015 è stata insieme ad una donna, Azmarie Livingstone. Oggi la bellissima attrice è sposata con Miranda Pearman-Maday. Come riporta People, le due donne hanno deciso di avere figli e presto si muoveranno perché la famiglia diventi numerosa. “Vorrei quattro figli, voglio una grande famiglia”.

