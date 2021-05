La rabbia fa ingrassare? La risposta inaspettata della scienza

Che la rabbia non sia un comportamento salutare sembra una teoria più che confermata; a questo si aggiunge il fatto che potrebbe influire anche sul peso delle persone. Ad affrontare questa prospettiva è uno studio condotto, nel corso di diversi anni, dal medico nutrizionista Juan Manuel Romero Villa. Il professore, nel corso delle sue analisi durate ben 14 anni, ha scoperto alcuni fattori che potrebbero essere le principali cause di aumento di peso.

La rabbia influisce sull’organismo incidendo anche sul peso forma; questo quanto rivelato dallo studio del professor Juan Manuel Romero Villa. In termini scientifici, infatti, sembra che l’ira faccia produrre al corpo maggiori quantità di cortisolo e adrenalina; questi risultano difficili da eliminare anche con un’alimentazione sana e corretta. Come spiega il medico nutrizionista il cortisolo rallenta il dimagrimento, poiché diminuisce la capacità dell’organismo di usare le le riserve di grasso e trasformarle in energia; il grasso non bruciato tende dunque a depositarsi.

Gli effetti dannosi della rabbia

Seguendo le ipotesi formulate dal professor Juan Manuel Romero Villa, dunque, occorre chiarire che l’aumento di peso dipende sia da fattori esterni, come cattiva alimentazione e scarsa attività fisica, che da fattori interni, proprio come la rabbia. Il medico nutrizionista, durante i suoi 14 anni di ricerca, è giunto alla conclusione che le persone più iraconde e stressate hanno maggiore tendenza ad ingrassare. Analizzando i suoi dati, il professor Villa, ha scoperto che le persone più arrabbiate erano in media anche eccessivamente sovrappeso. Ovviamente anche il medico ha tenuto a precisare che al fenomeno della rabbia si combinavano anche altre patologie, disfunzioni o fattori di natura genetica che contribuivano all’aumento di peso. Tuttavia, pare non sia scorretto affermare che l’ira, lo stress, l’agitazione non siano buoni conduttori per la salute; la rabbia, inoltre, come affermano ulteriori studi, non solo avrebbe un’influenza sul peso, ma anche sull’invecchiamento perché affatica cuore e polmoni. Insomma, pare che imparare a gestire rabbia e stress faccia assolutamente bene alla salute da diversi punti di vista.

