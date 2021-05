Che sia proprio un elevato quoziente intellettivo ad ostacolare una serena vita di coppia? Secondo un’esperta ricercatrice, le ragazze più intelligenti sono soggette a rimanere single più a lungo; a determinare questa condizione contribuiscono diversi fattori. Secondo la dating coach, Katja Rembrandt, sembrerebbe che le donne con un’approccio alla vita più intellettuale riscontrino più difficoltà a trovare l’amore della loro vita.

Ovviamente non si tratta di un decalogo inattaccabile, ma la dottoressa Katja Rembrandt, intervistata da The Sydney Morning Herald, ha fornito il suo punto di vista adducendo delle motivazioni piuttosto realistiche. Chiarendo che non si tratta di un’inconfutabile legge, per cui un elevato quoziente intellettivo è uguale ad una scadente vita di coppia, la dating coach ha fornito cinque possibili cause che fanno delle donne più intelligenti anche le più single.

I 5 motivi che inibiscono la vita di coppia nelle donne più intelligenti

Secondo la dottoressa Katja Rembrandt, in merito alle relazioni tra uomo e donna: “Le donne molto ambiziose e di successo spaventano ancora la maggior parte degli uomini“; questo potrebbe essere il primo motivo per il quale le ragazze più intelligenti sono, spesso, single. Pensare troppo potrebbe essere, invece, la seconda ipotesi; la dottoressa Rembrandt spiega, infatti, che le persone troppo intelligenti sono, spesso, portate a proiettarsi solo al futuro a discapito del presente, impedendosi dunque di godersi i momenti. Al terzo posto vi è il fatto che, difficilmente, una ragazza più intelligente è disposta a cedere a compromessi; di conseguenza, una persona troppo fedele a se stessa potrebbe risultare difficile da affrontare.

Una quarta spiegazione si collega alla poca tolleranza rispetto a certi comportamenti: egoismo, gelosie, bugie, assenza di ambizioni, potrebbero non essere accettate da una donna particolarmente intelligente. Ed in fine, la quinta motivazione, sembra essere la capacità di gestire tutto da sole; questa risulta essere un’arma a doppio taglio. Se, infatti, da un lato significa indipendenza, dall’altro potrebbe apparire come rifiuto rispetto ad un possibile aiuto; negare, dunque, un ipotetico partener anche se forse si desidera. Tuttavia, allontanandoci da ogni forma di stereotipo, sarebbe opportuno anche pensare che l’amore arrivi per tutti, al di là del quoziente intellettivo posseduto.

