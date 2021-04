Il gatto di un chitarrista suona il piano incredibile: il [VIDEO] ha fatto il giro del mondo

Potrebbe sembrare una scena tratta dal celebre film Disney Gli Aristogatti, nel quale una band di felini suona il jazz, ma in questo caso pare sia tutt’altro che finzione. Il protagonista di questa, curiosa quanto insolita, notizia è Barney, un gatto russo che durante il lockdown ha preso lezioni di pianoforte dal suo proprietario, il musicista Marsel Gilmanov. La fama del micio pianista ha iniziato a diffondersi quando nel giugno del 2020 Gilmanov aveva caricato un video del felino al piano su TikTok, intitolandolo: “È il secondo mese di formazione“. Da allora le doti di Barney sembrano essere notevolmente migliorate.

In breve tempo, grazie alle sue abilità al pianoforte, Barney è diventato un gatto conosciuto in tutto il web; il felino musicista ha infatti attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno voluto ripostare sui propri profili social i video il cui il micio si esibisce al piano. Non solo, sembra che la fama e le doti del gatto russo abbiano attirato l’attenzione di altri musicisti. Diversi sono stati gli utenti che hanno caricato degli split-screen in cui si esibiscono con il pianista felino.

Il gatto che suona il pianoforte incanta il web

Ciò che stupisce maggiormente gli utenti del web, rimasti affascinati dalle esibizioni di Barney, è il fatto che il gatto, in ogni video, sembra veramente concentrato sulla “sua musica”; il micio sembra suonare completamente a tempo e riproduce delle melodie simili a degli adagi. Molti internauti hanno voluto cimentarsi in split-screen con il medley del felino e altrettanti utenti hanno voluto sperimentare duetti con il gatto musicista, divenuto una vera celebrità su TikTok. Tra i followers di Barney un utente in particolare ha voluto sperimentare una nuova “collaborazione” con l’artista a quattro zampe, aggiungendo una voce jazz al duetto musicale. (In calce uno dei numerosissimi video sul web che hanno come protagonista il gatto pianista).