Donald Trump balla prima delle elezioni: il [VIDEO] sulla sua pagina ha lasciato tutti a bocca aperta

È arrivato, il giorno delle elezioni americane è arrivato. L’agognato election day targato USA, come sempre, tiene il mondo con il fiato sospeso; i sondaggi vedono Joe Biden, candidato per i democratici, in vantaggio sul già Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma attenzione: gli stessi sondaggi hanno da poco rivelato che proprio Trump è in gran ripresa e che quindi queste elezioni saranno una sorpresa fino alla fine. Nonostante l’attesa e l’impazienza per sapere chi guiderà l’America durante i prossimi quattro anni, Trump ha trovato il modo di smorzare l’angoscia, pubblicando un video su Facebook che ha lasciato tutti senza parole.

Trump: il Presidente ballerino

Sì perché è una sua prerogativa. Durante gli incontri e i comizi, Trump dedica al proprio pubblico una danza, un balletto simpatico che dovrebbe infondere gioia e partecipazione. E nemmeno oggi ha rinunciato al suo rituale; anche se virtualmente, il Presidente imprenditore ha scelto di condividere con gli utenti di Facebook un video (clicca qui per vederlo), montato ad hoc, dove è lui stesso ad esibirsi sulle note di Y.M.C.A dei Village People.