Avete mai visto l’ex fidanzato di Sara Croce? A 54 anni è miliardario [FOTO]

Hormoz Vasfi è un imprenditore di successo appassionato di arte, musica e architettura. Possiede numerose società sparse per il mondo ed è considerato come uno degli uomini più ricchi del pianeta. Non a caso possiede un patrimonio incredibile grazie anche ad intrecci professionali con l’Asia. La sua fama da miliardario è dunque notevole come anche quella di “Don Giovanni” poiché protagonista di relazioni amorose con alcune donne dello spettacolo. Non mancano attrici e modelle nelle rete della seduzione di Hormoz Vasfi, come anche giovani influencer. Non per nulla di recente, sotto i riflettori della cronaca rosa si parla della storia d’amore vissuta con Sara Croce. La giovane donna di 21 anni, nota innanzitutto per essere stata Madre Natura a Ciao Darwin e attualmente la Bonas di Avanti un altro è in piena lotta contro l’ex Vasfi.

L’ex fidanzato avrebbe denunciato Sara Croce poiché vorrebbe indietro tutti i soldi che avrebbe speso per lei durante il loro fidanzamento durato solo sei mesi. Si parla di cifre da capogiro dettato da elenco di regali dal valore inestimabile. Dai viaggi alle cene lussuose e ai gioielli di valore, arrivando addirittura alle cialde del caffè. Insomma, la situazione sembra esser dunque molto delicata e al centro dell’attenzione vi è ora Sara Croce. Attualmente impegnata con il portiere Gianmarco Fiory, l’influencer ha dichiarato durante l’intervista rilasciata a Le Iene di aver ridato tutto.