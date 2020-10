Bevi il gin tonic? Allora forse sei psicopatico, lo dice la scienza

A quanto pare chi ama in maniera particolare il gin tonic potrebbe rivelarsi machiavellico, sadico, narciso. E la lista dei difetti non si esaurisce qui: ambiguità, egoismo, insensibilità, mancanza di tatto e persino piacere nel vedere gli altri soffrite. Insomma, una persona non proprio raccomandabile… Ma come si è giunti a questa conclusione? Prima di tutto è stato selezionato un gruppo di 500 persone (sia uomini che donne) alle quali sono stati mostrati degli alimenti di vario genere: dolci, amari, salati e acidi. I partecipanti hanno selezionato i loro preferiti e poi hanno compilato un test della personalità.

L’ultimo step è stato quello di ripetere l’intero procedimento con altre 500 persone. I risultati sono stati gli stessi in entrambi i casi e il gin tonic ha così rivelato la sua ‘inaspettata natura’. I ricercatori ovviamente non possono arrivare a comprendere i motivi di questa bizzarra tendenza, eppure un’ipotesi è stata avanzata: l’amaro solitamente identifica qualcosa di velenoso. Apprezzarne il sapore, quindi, rivela la capacità di provare piacere nonostante il campanello di pericolo. Gli amanti del gin tonic devono preoccuparsi seriamente? Ovviamente no. Anzi, dall’Università di Oxford è giunto un incoraggiamento: gli psicopatici hanno maggiori possibilità di essere intelligenti e riescono a rimanere lucidi anche sotto pressione. Caratteristiche da non sottovalutare e che nella vita possono fare la differenza. Un ottimo motivo per sorseggiare un gin tonic?