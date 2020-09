Era Moreno di Amici 12: oggi a 30 anni è diventato così… [FOTO]

Era il 2013 quando Moreno Donadoni vinse Amici di Maria De Filippi. La presenza del giovane fu una vera e propria novità in quell’anno: Moreno, infatti, fu il primo rapper nel corso della storia del talent di canale 5. Fin da giovanissimo nella sua Liguria aveva partecipato numerose competizioni regionali e nazionali, per poi approdare nella scuola di Amici. Ma che fine ha fatto il giovane rapper?

Moreno Donadoni OGGI [FOTO]

Tanti sono i talenti che sono emersi da Amici di Maria De Filippi: da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso. Tra i vincitori in molti ricorderanno anche Moreno, il primo rapper della scuola: “Non mi sarei mai aspettato di andare in un format del genere perché non c’era mai stato il rap, però mi ha aiutato anche a fare delle lezioni di canto e ho fatto delle cose che non avevo fatto prima. Sono stato lontano da casa 4 mesi, senza i social network… quindi mi sono concentrato solo su quello che mi piace fare“, ha ricordato il giovane.