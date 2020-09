Avete mai visto la sorella di Elisabetta Gregoraci? Ha 38 anni ed è bellissima [FOTO]

Si chiama Marzia, ha 38 anni ed è la sorella minore di Elisabetta Gregoraci. A differenza di Elisabetta che si è trasferita per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo, Marzia vive a Soverato, in Calabria, dove entrambe sono nate.

Chi è Marzia, la sorella di Elisabetta Gregoraci [FOTO]

Entrambe calabresi DOC ed entrambe bellissime: loro sono le sorelle Gregoraci, Elisabetta e Marzia. Classe 1982, Marzia vive ancora in Calabria e conduce un’esistenza lontana dai riflettori. La donna è sposata con Antonio Scaramuzzino ed hanno due figli: il più grande si chiama Gabriel mentre la secondogenita, venuta al mondo nel 2016 e tenuta a battesimo dalla zia Elisabetta, Ginevra. Le due sorelle sono legatissime, ancor di più quando, insieme hanno dovuto affrontare una grave perdita. Nel 2011 la loro mamma Melina è venuta a mancare all’età di 52 anni: “Non si è mai fermata – ha spiega la conduttrice all’interno della casa del Grande Fratello – nemmeno quando non c’era niente da fare. Lei ha dato sempre sostegno agli altri.- È stata una donna straordinaria – ha continuato Elisabetta – per tutte le cose belle che ha fatto agli altri“.