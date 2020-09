Avete mai visto la fidanzata di Antonio Candreva? “A letto è un…” [FOTO]

Il suo nome è Allegra Luna ed è la fidanzata di Antonio Candreva. I due si sono conosciuti a Roma, quando il calciatore giocava ancora nella Lazio. Da lì hanno iniziato a frequentarsi e, dopo aver compreso di essere fatti l’uno per l’altra, hanno deciso di mostrarsi insieme anche in pubblico. Era dicembre del 2017, durante la cena di Natale organizzata dall’Inter, squadra a cui il giocatore era stato ceduto. Da allora non si sono più lasciati. Sono ancora oggi affiatatissimi. Dalla loro relazione è nato, a novembre del 2018, un figlio, Raul. Ora la coppia è nuovamente in dolce attesa.

Chi è Allegra Luna, fidanzata di Antonio Candreva

Allegra Luna, seguitissima sui social (in particolar modo su Instagram), ha due professioni che svolge a tempo pieno: quella di fidanzata di Antonio Candreva e quella di madre. Sul suo profilo Instagram pubblica continuamente scatti con quella che, a tutti gli effetti, è la sua famiglia. E, tra le stories, si lascia spesso andare a confidenze. A volte anche un po’ piccanti. Qualche tempo fa, ad esempio, si è ritrovata a rispondere alla domanda di un fan che le chiedeva come fosse Candreva a letto. Lei si è limitata ad aggiungere, molto emblematicamente, la foto di un toro.