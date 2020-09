Donna cinese piange pietre dagli occhi corre in ospedale: i medici restano senza fiato quando scoprono…

Ding Aihua è una donna cinese molto famosa. Infatti la sua storia è stata raccontata da milioni di giornalisti in tutto il mondo. Come mai questa giovane è diventata così nota in Cina e nel resto del mondo? La sua storia è davvero incredibile e a tratti potrebbe sembrare del tutto inventata, invece è tutto vero e anche i medici lo hanno confermato. Ding Aihua ha un modo del tutto particolare di piangere: dai suoi occhi non fuoriescono lacrime, ma pietre. A raccontare la storia di Ding per la prima volta è stato suo marito. L’uomo ha raccontato alla stampa di quanto sia doloroso questo fatto per sua moglie. Infatti per la donna è impossibile piangere normalmente e le pietre che le si creano all’interno dell’occhio le causano davvero molto dolore.

I medici sono sconvolti: non sanno cosa fare

Inizialmente nessuno voleva credere alla storia di Ding Aihua. I medici sono anche arrivati a dirle che fosse pazza ad affermare di avere un problema del genere. Tuttavia l’intera equipe di dottori alla quale la donna si era rivolta ha dovuto presto ricredersi. I medici hanno presto verificato la realtà dei fatti: la lacrimazione di Ding comprende la formazione di alcune particolari pietre. Nessuno fino ad ora è riuscito a spiegarsi come mai le lacrime della donna si riescano a trasformare. Alcuni hanno paragonato le formazioni rocciose ai calcoli renali, ma sicuramente nessuno aveva visto nulla di tutto ciò. Ding e il marito infatti combattono ancora per avere ulteriori risposte.