Era Miss Italia nel 1997: oggi ha 41 anni, la riconoscete? Bella più di prima [FOTO]

Nel 1997 era una delle 100 ragazze che sognava di diventare Miss Italia. Scelta dalla Calabria per rappresentare la bellezza mediterranea in tutto il mondo, a vincere la cinquantottesima edizione del concorso nazionale era Claudia Trieste. All’epoca la giovane ragazza nata a Gioia Tauro, aveva compiuto 18 anni. E per Claudia iniziava così, una vita totalmente diversa e ricca di opportunità. Curiosi di scoprire cosa fa e com’è diventata oggi dopo così tanti anni? Scopriamolo insieme!

Claudia Trieste [FOTO]

Dopo aver ricevuto la fascia da Miss Italia, come spesso succede a chiunque nuova reginetta, anche per Claudia iniziava un percorso colmo di impegni tra televisione, promozione e shooting fotografici. Più volte aveva partecipato a trasmissioni televisive come ‘Donna sotto le stelle’ e a ‘Miss Universo 1998’. Nella sua ascesa verso il successo, non sono mancate le esperienze attoriali grazie al ruolo da protagonista nel fil ‘Il conte di Melissa’. Resta il fatto che, il mondo della televisione non rientrava tra le sue priorità come lo era invece lo studio. Tanto da abbandonare definitivamente nel 2001 il mondo dello spettacolo.