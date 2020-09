La signora in giallo è stata una delle serie televisive statunitensi più seguite al mondo in onda dal 1984 al 1996. Con il titolo originale di “Murder, she wrote” è un telefilm di genere investigativo che ha come protagonista Jessica Fletcher scrittrice e detective. La protagonista è stata candidata per ben dieci volte ai Golden Globe e dodici agli Emmy Award. Gli episodi della serie sono stati girati in California e tutt’ora è possibile vedere la grande casa vittoriana di Jessica Fletcher. La protagonista era interpretata dall’attrice Angela Lansbury. Ve la ricordate?

Oggi Angela Lansbury ha 94 anni portati benissimo. Infatti appare in splendida forma dallo scatto pubblicato di recente su Twitter. Enzo Battara, il marito della figlia Deirdre Angela Shaw ha scattato la foto e i fan hanno subito riconosciuto il volto della “Signora in giallo“. Angela Lansbury si trovava a Malibu, in California, la città dove vive attualmente. Ma si reca anche in Irlanda dove ha una fattoria di proprietà. Il prossimo 16 ottobre la favolosa signora in giallo compirà 95 anni e i fan affezionati si complimentano con l’attrice per la sua vivacità e la sua splendida forma.

Sebbene si associ automaticamente il volto di Angela Lansbury a quello di Jessica Fletcher non è l’unico ruolo che ha ricoperto. Considerata una delle migliori attrici in campo teatrale ha vinto ben quattro Tony Award come miglior attrice protagonista in un musical: Mame nel 1966, Dear World nel 1969, Gypsy: A musical fable nel 1975 e Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street nel 1979. Dopo aver ricevuto nel 2003 il premio BAFTA alla carriera nel 2009 ha vinto il quinto Tony Award per Blithe Spirit. Nel 2014 riceve il Premio Oscar per il suoi 75 anni di carriera nel mondo del cinema e della televisione. Le sono state anche assegnate due stelle nella Walk of Fame di Hollywood.