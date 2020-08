Gerry Scotti dimagrito: la trasformazione in vacanza è…

Anche Gerry Scotti ha scelto l’Italia per le vacanze estive. Il famoso conduttore, dopo essere stato in Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige è stato visto in Francia e la sua forma fisica è molto cambiata. Si è mostrato davvero in gran forma dopo la perdita di qualche chilo.

Gerry Scotti è decisamente dimagrito. Il conduttore Mediaset ha ammesso di aver perso già sei chili da quando gli sono state scattate le foto pubblicate sul settimanale Gente. Ecco le sue parole: “Sto mangiando molta frutta e molta verdura e mi muovo decisamente di più”.