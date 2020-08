Lenta ma inesorabile, la morte di una cellula segue questo passo. Ad essere analizzate sono state le uova di rana. “Se conosciamo la velocità con cui le cellule muoiono, o più precisamente, il modo in cui muoiono, possiamo fare cose incredibili per malattie come il cancro o l’Alzheimer”, hanno spiegato con positività al The Guardian gli autori della ricerca Xianrui Cheng e James Ferrell docenti del Dipartimento di Biochimica e Biologia nel sopracitato ateneo. Lo scopo è il seguente: nel caso del cancro si potrebbero spingere le cellule cancerose al suicidio mentre nel caso dell’Alzheimer si potrebbero preservare i neuroni uccisi dalla neurodegenerazione.

Ovviamente questi dati sono frutto di un’interpretazione volta a rendere il processo comprensibile alle masse e non sono agli scienziati. Cheng e Ferrell vi sono giunti misurando la velocità di propagazione delle cosiddette onde scatenanti (ovvero trigger waves), vale a dire il segnale che porta le cellule all’apoptosi. Il suicidio cellulare, infatti, è un processo naturale e assolutamente necessario in quanto permette di mantenere l’equilibrio tra il numero di cellule di un organismo e la stabilità dei suoi tessuti. È solo così che ci si assicura il corretto sviluppo e il corpo umano ne rappresenta l’emblema: per stare bene ogni giorno perde 50 miliardi di cellule.