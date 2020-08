Andrea Iannone e Soleil Sorge fidanzati? Beccati in Sardegna mentre…

Andrea Iannone e Soleil Sorge sono stati avvistati insieme in Sardegna. I due sono stati beccati mentre si trovavano in un ristorante. In questi giorni si sta parlando molto dell’isola italiana, a causa del gran numero di contagi da coronavirus ricollegabili ad essa. Tuttavia, ciò non ha impedito alla località di divenire teatro dei gossip più succulenti. Tra gli ultimi si inserisce questo ennesimo tassello, in un puzzle già complicato. Vediamo insieme cosa è successo.

I rumor li danno già come una coppia, tuttavia è presto per riferirci a loro così. Andrea Iannone e Soleil Sorge sono infatti stati pizzicati insieme in Sardegna. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato in esclusiva le foto che ritraggono i due insieme. Negli scatti appaiono felici e sorridenti, intenti a godersi un momento piacevole in un ristorante della zona. Su entrambi tuttavia sembra aleggiare ancora la presenza della famiglia Rodriguez: vediamo perché…