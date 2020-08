Da circa un anno Flavio Briatore si è dato al settore della pizza e sembra che la nuova avventura non stia dando i risultati sperati. Dopo l’apertura del Crazy Pizza con due locali, uno a Londra e uno in Sardegna a Porto Cervo, l’imprenditore ha aperto la sua terza pizzeria a Monte Carlo. L’inaugurazione del nuovo locale ha generato tantissime critiche da parte dagli utenti del web. Il boss del Billionaire è stato ricoperto da pesanti critiche rispetto la qualità delle materie prime e i prezzi alti delle pizze.

Il web si è mobilitato nel demolire il nuovo locale dell’imprenditore. Le critiche sono giunte soprattutto nei riguardi del prezzo: il web non ci sta a veder vendere una margherita a 15 euro. Su Instagram, nella pagina dedicata al nuovo locale, è evidente il disappunto degli utenti. Sotto le foto delle pizze offerte dal locale sono molti i commenti che esprimono delle critiche. Possiamo leggere: “Non chiamatela pizza per favore, chiamatela piadina”, o ancora “Vedendo queste pizze penso che sia ancora tanto lavoro da fare”.

Di certo l’imprenditore non ha mai prestato troppo peso alle critiche ricevute. Nel corso degli anni Flavio Briatore è stato più volte giudicato per le proprie scelte imprenditoriali ma nulla gli ha mai impedito di costruire il proprio impero. Ciò che è certo è che la sua nuova catena di ristorante rimane in linea con il suo pubblico di riferimento. Briatore non ha mai nascosto di puntare ad una clientela che abbraccia un certo tenore di vita.