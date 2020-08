Daniela Martani fuori di sé, lite al porto per la mascherina: “Mi ribello, lobotomizzati”

Non è certo nuova a prese di posizione sopra le righe Daniela Martani, che nelle ultime ore ha coinvolto i fan in una battaglia personale tutta nuova. Protagonista proprio l’ex GF, che di ritorno da una vacanza in Sardegna si è resa protagonista di una scenata al porto di La Maddalena; qui, la showgirl si è infatti scatenata in una feroce lite con gli operatori portuali, “colpevoli” di averle richiesto l’utilizzo della famosa mascherina. Utilizzo che Martani ha prontamente rifiutato, giustificando il suo atteggiamento come una vera e propria ribellione.

Porto sardo bloccato dalla protesta di Daniela Martani: al momento di salire a bordo del traghetto, il rifiuto di indossare la mascherina

Testimone del fatto è stata la stessa Daniela Martani, che ha ripreso con il proprio telefonino tutto l’alterco, postandolo poi sul proprio profilo Twitter. Nei due minuti di video è possibile vedere il confronto dell’ex GF con gli addetti della compagnia di navigazione, costretti a far intervenire i carabinieri di fronte alla protesta della cliente. Rifiutandosi di indossare la mascherina al momento dell’imbarco della macchina, Martani ha bloccato la fila dei passeggeri per lunghi minuti, creando non pochi disagi al molo di partenza.