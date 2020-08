Era Serena De Bari di Amici: oggi ha 19 anni e un nuovo look [FOTO]

Serena De Bari è stata una delle concorrenti della scuola di Amici nel 2017. La cantante ha preso il posto di Elisa Vismara ed entra nel mondo della musica sin da giovanissima. Quando ha preso parte al talent show condotto da Maria De Filippi, Serena De Bari aveva alle spalle già due singoli pubblicati: “Troppo fragile” e “Quando finisce l’estate”. Nata e cresciuta a Molfetta, la cantante è ispirata dalla grande voce di Mina e dalla nonna alla quale è legatissima e che l’ha sempre motivata nel suo percorso musicale. Ma a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione ad Amici che fine ha fatto Serena De Bari?

Serena De Bari oggi ha 19 anni e quando prese parte alla scuola di Amici ne aveva solo 16. Ha cambiato il suo look. Sui social la possiamo vedere spesso con acconciature rock e uno stile molto diverso rispetto a qualche anno fa. In un’intervista di qualche tempo fa la cantante avrebbe detto di essere stata presa di mira dai colleghi del talent show Amici. Avrebbe raccontato di non aver ricevuto nessuna solidarietà e che non sapeva come comportarsi all’epoca. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi termina al momento della selezione delle squadre capitanate da Elisa e Morgan. Ma la giovane ne conserva un bel ricordo e a tal proposito aveva detto:

“È stata un’esperienza che mi ha insegnato tanto. Amici è stata un’esperienza che mi ha fatto conoscere il mondo della televisione, mi ha portato a contatto con grandi artisti, e con tantissime persone che ancora oggi continuano a seguirmi. Certo, ci resti male quando vieni esclusa, ma ogni caduta è motivo di un nuovo inizio”.

Dopo Amici, Serena De Bari ha continuato la sua carriera da cantante lanciando il suo primo album di debutto.