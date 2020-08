Cristiano Malgioglio ha deciso di trascorrere dei giorni di vacanza spensierata in Puglia, precisamente nel Salento. Un amico, però, ha raccontato che il noto personaggio ha avuto un brutto incidente, per il quale si è spaventato tantissimo. Ma cosa sarà successo? Ecco il racconto dell’accaduto.

Il noto cantante e autore di testi Cristiano Malgioglio è amatissimo dal pubblico. Sono tantissimi i fan che lo seguono sui social, e che lui rende partecipi delle sue avventure. Di recente si è recato in Puglia per trascorrere in serenità le vacanze estive.

Per l’occasione ha fatto anche visita ad Al Bano Carrisi, con cui condivide una storica amicizia. Come ha raccontato un amico, però, durante il soggiorno in Puglia, Malgioglio ha avuto un episodio da paura. Come riportato da Caffeinamagazine, l’amico avrebbe detto: “Che paura ha avuto. Spaventatissimo”. Ma cosa è successo?

L’avventura da incubo nei boschi del Salento

Cristiano Malgioglio ha vissuto un’esperienza poco piacevole durante il suo soggiorno in Puglia. Un amico, infatti, ha raccontato di come il cantante si sia perso per i boschi non riuscendo a trovare la via d’uscita.

Per più di tre ore, infatti, avrebbe cercato una via d’uscita senza successo. Nei boschi, infatti, è molto difficile orientarsi attraverso la vegetazione e gli alti alberi. Ad aumentare la paura, inoltre, l’incontro con i cinghiali. A quanto pare Malgioglio sarebbe riuscito a mantenere la calma senza farsi assalire dal terrore, come farebbe chiunque di fronte a un animale nel bosco.

Come racconta l’amico, però, alla fine è riuscito ad uscire nel migliore dei modi:

Lui è arrivato a casa dopo 3 ore nel bosco col terrore stampato in volto. Per fortuna ha ritrovato la strada

Cristiano Malgioglio per fortuna sta bene e tutto si è risolto per il meglio.

