Simone Inzaghi è un ex calciatore nel ruolo di attaccante. Ad oggi è allenatore della Lazio ed è l’unico ad aver vinto la Coppa Italia e la Super Coppa sia da allenatore che da calciatore con i bianco-celesti. È il fratello minore di Filippo Inzaghi con cui ha condiviso una presenza nella nazionale. Sentimentalmente è stato legato alla showgirl Alessia Marcuzzi con cui ha avuto in figlio, Tommaso, nato nel 2001. Attualmente è sposato con Gaia Lucariello e i due hanno avuto due figli: Lorenzo nato nel 2013 e di recente il secondogenito Andrea. Ma avete mai visto Gaia Lucariello? Ecco chi è.

Gaia Lucariello ha sposato Simone Inzaghi nel 2018. I due si sono conosciuti a casa di amici comuni ed è scattato subito il colpo di fulmine. Forse non tutti sanno che nel giorno delle nozze tra i testimoni c’era anche Alessia Marcuzzi, l’ex compagna di Simone Inzaghi. Pare che Gaia e Alessia siano amiche, si frequentano spesso e pubblicano gli scatti sui social. Con i loro rispettivi compagni hanno talvolta fatto le vacanze insieme come una grande famiglia allargata.

Gaia Lucariello, bionda e bellissima, è un’imprenditrice romana e ha 37 anni. Dopo essersi laureata in scienze della comunicazione la signora Inzaghi ha avviato un businness innovativo. Su ispirazione americana ha creato un’impresa di successo con il noleggio di borse griffate. Proprio ieri Gaia Lucariello e Simone Inzaghi sono diventati genitori bis. Sui social lo scatto con il piccolo e tra i commenti spicca anche quello di Alessia Marcuzzi che fa i suoi auguri con tanto di cuoricini. Il rapporto che la showgirl ha creato con la nuova famiglia di Inzaghi è davvero molto bello e maturo soprattutto per il bene dei figli. Non ci resta che fare gli auguri a mamma e papà bis!