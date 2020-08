Meteo d’estate: dopo il gran caldo temporali e calo delle temperature

L’estate sembra andare in pausa per qualche giorno. Un insidioso centro di bassa pressione è attivo sull’Italia in queste ore. Piogge e temporali colpiscono molte regioni. Il team del sito ilmeteo.it comunica che martedì 4 agosto il ciclone si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche.

Dovrebbero svilupparsi temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa. E in un contesto climatico davvero gradevole, senza afa.