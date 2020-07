Claudia Gerini 48 anni, presenta il fidanzato: chi è Simon Clementi

Claudia Gerini non ha bisogno di presentazioni. La 48enne attrice romana, celebre per i suoi ruoli al fianco di Carlo Verdone, è la protagonista indiscussa del primo red carpet post coronavirus. È stata infatti scelta per presiedere la giuria del Filming Italy Sardegna Festival 2020 a Cagliari. La star ha tutti gli occhi puntati addosso e, in un’occasione come questa, ha deciso di presentare ufficialmente il proprio compagno: Simon Clementi. Si tratta della prima uscita pubblica per la coppia, insieme da un anno.

Tra i due scoppia la passione

La Gerini appare più radiosa che mai, innamorata come non la si vedeva da tempo. Ovviamente gli occhi dei fotografi non hanno potuto fare a meno di immortalare momenti di tenerezza da parte della coppia. In occasione della loro prima uscita pubblica infatti, tra i due non sono mancati dei baci, nel corso del red carpet. L’attrice romana sembra aver ritrovato finalmente l’amore, dopo aver archiviato definitivamente la storia con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino. I due sono stati legati dal 2005 al 2016 ed hanno avuto una figlia.