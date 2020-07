David e Victoria Beckham vacanze da 3000 euro a notte: ecco la villa extralusso in Italia [FOTO]

David e Victoria Beckham quest’estate hanno scelto l’Italia come meta per passare le loro vacanze. Dopo il periodo di lockdown, tutta la famiglia al completo ha deciso di concedersi un po’ di relax sulle spiagge italiane. I Beckham hanno scelto lo splendido paesaggio della Puglia: mare cristallino e buon cibo, l’accoppiata perfetta. Ma dove alloggia la nota famiglia inglese? Ebbene, sembra che David e Victoria non abbiano badato a spese per le vacanze con i propri figli. Ma vediamo meglio quanto hanno speso!

Le vacanze italiane dei Beckham: ecco quanto hanno speso

Dopo la notizia del matrimonio tra il figlio maggiore Brooklyn e la ricca ereditiera Nicola Peltz, i Beckham sono di nuovo al centro del gossip per le loro vacanze ‘made in italy’ extralusso. La famiglia inglese ha scelto di alloggiare in un’antica dimora a Borgo Egnazia, a Fasano in Puglia. La stessa location era stata scelta da Justin Timberlake e Jessica Biel per i festeggiamenti del loro matrimonio nel 2012 e da Madonna nel 2017 per il suo compleanno. Insomma, una dimora non del tutto sconosciuta, che da il benvenuto a nuovi turisti speciali. Tre piani di casa e un giardino immenso con piscina, ‘Villa meravigliosa‘ sembra essere la location pugliese preferita dai vip. Ma quanto costa alloggiare nella dimora extralusso? Ebbene, pare che il prezzo ammonti a 3000 euro a notte. Inoltre, David e Victoria hanno già prenotato una gita fuori porta per tutta la famiglia con guida privata e due massaie pronte alla loro visita. Insomma, sembra che i Beckham non abbiano proprio badato a spese per le loro vacanze italiane. D’altronde, non è la prima volta che la nota coppia inglese sceglie l’Italia, e in particolare la Puglia, come meta per le loro ferie estive. Ecco una foto della splendida location: