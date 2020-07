Nulla è impossibile al mondo se lo si desidera veramente. La prova? Ce la fornisce una giovane coppia del Colorado. Melanie e Trevor, paralizzata lei e cieco lui, uniscono lo forze e insieme scalano le montagne e con esse i loro sogni. Un amore che vi commuoverà e vi darà forza.

Insieme per realizzare l’impossibile

La vita sembrava negare a Melanie e Trevor la possibilità di realizzare il loro più grande sogno, quello del viaggio. Tuttavia i due non si sono mai lasciati andare e adesso insegnano al mondo come non arrendersi sia la chiave del successo. Melanie è affetta da spina bifida ed è costretta alla sedia a rotelle mentre Trevor, per colpa di un glaucoma, ha perso la vista per sempre. Sulla loro pagina Facebook “Hiking with Sight” la coppia documenta passo passo i loro viaggi in mezzo alle montagne e il loro esempio è stato così apprezzato da conquistare immediatamente tantissimi seguaci.

La loro storia

I due si sono conosciuti in Colorado ad un incontro di boxe e qui hanno scoperto chiacchierando la loro reciproca passione per i viaggi e per le avventura in montagna. Chiunque si sarebbe arreso, ma non loro che hanno subito ideato un ingegnoso modo per viaggiare, per non lasciare il loro sogno lettera morta.

Hanno iniziato con semplici sentieri nei boschi vicino a casa e sono arrivati a scalare una montagna di 4mila metri di altezza, grazie a tanta determinazione e allenamento. Trevor si porta in spalla Melanie che con la voce gli indica dove andare. Lo spunto per questa idea è venuta a Trevor dopo che un amico gli ha raccontato di aver viaggiato sull’isola di Pasqua portando il figlio piccolo sulle spalle. “Io sono i suoi occhi e lui le mie gambe” dichiara Melanie quando su Facebook racconta con orgoglio la loro impresa. Mentre Trevor vede nel successo del loro viaggio la chiave per rendere felice la sua metà.

Nonostante il loro gesto abbia ispirato e commosso il web, i due non si montano la testa. “Noi non vogliamo essere fonte d’ispirazione per nessuno.” Melanie afferma che loro vogliono solo viaggiare, ma sono felici che il loro gesto di ribellione contro la sfortuna sia tanto apprezzato.