Riccardo Scamarcio compagna: Angharad Wood 46 anni, manager [FOTO]

Riccardo Scamarcio è “lo spietato” nel film di Renato De Maria. È il faccendiere senza scrupoli nel film ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. È un produttore cinematografico, nonché anche imprenditore agricolo nella sua terra d’origine, la Puglia. L’attore, il quale tanti anni fa ha vestito i panni del misterioso ‘Step’ in ‘Tre metri sopra il cielo’, oggi all’età di 41 anni diventerà per la prima volta papà.

La grande notizia è arrivata dal settimanale ‘Diva e Donna’, confermando Angharad Wood la madre della futura bambina. Ma le grandi sorprese per i fan dell’attore, non sono finite qui. Quanto riferito dalla testata, Riccardo Scamarcio avrebbe anche portato all’altare la sua compagna e dunque sarebbero convolati segretamente a nozze. Insomma, si prospetta un nuovo capitolo di vita per l’attore pugliese, indubbiamente emozionato per la gravidanza.