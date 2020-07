In Sicilia compra una casa enorme con 1 euro: quando entra fa una scoperta…

Non si sente tutti i giorni che una ragazza, giovane come Cecilia, riesca a comprare una casa enorme con 1 euro. Pensiate sia impossibile? Beh no, è accaduto in Sicilia e questa storia ha dell’incredibile.

È successo in Sicilia, nel borgo semi abbandonato di Mussomeli, dove una ragazza argentina ha comprato con solo 1 euro uno stabile di 250 mq. a 3 piani. La notizia sconvolgente ha fatto esplodere il web e adesso si spera che molti ragazzi imitino il suo bel gesto.