Era Betty Rizzo in ‘Grease’: a 76 anni trasformata dalla chirurgia [FOTO]

L’attrice che ha interpretato il ruolo di Betty Rizzo, un personaggio chiave nel musical ‘Grease’, oggi è irriconoscibile. Insieme ad un giovane John Travolta e ad una altrettanto giovanissima Olivia Newton-John, Stockard Channing ha raggiunto l’apice del successo diventando famosa in tutto il mondo. L’attrice statunitense poco tempo fa è apparsa nella trasmissione ‘Lorraine’ per parlare della sua carriera iniziata circa ben 40 anni fa, lunga e ricca di successi. Nonostante sia stata per tanti un’emozione ritrovarla in televisione, purtroppo i suoi ritocchini non hanno convinto gran parte dei fan. Quel volto sbarazzino, dallo sguardo furbo e misterioso, non c’è più.

Se lo scorrere del tempo modella i propri lineamenti rendendoli più maturi, nel caso della nota attrice la situazione è ben diversa. Molti commenti hanno riempito le pagine social dedicate a Stockard Channing, criticando la sua scelta di cambiare letteralmente i connotati con una eccessiva chirurgia estetica.