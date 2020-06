Beve un bicchiere d’acqua e finisce in ospedale: i medici scoprono che…

Una diciottenne beve un bicchiere d’acqua ma poco dopo finisce subito in ospedale. I medici scoprono cosa aveva ingerito veramente. La giovane aveva bevuto da una bottiglia dalla quale aveva visto il contenuto trasparente; ma in pochi istanti si rende di cosa si trovava nel recipiente. L’episodio è avvenuto nelle Marche in provincia di Fermo e la ragazza è arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni.

Dopo aver bevuto accidentalmente dell’acqua “sbagliata”, la giovane diciottenne ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia. La madre venuta a sapere del gesto della figlia l’ha dunque condotta con immediatezza in ospedale.

Beve un bicchiere d’acqua ma poi si accorge di aver sbagliato bottiglia

Forse appena sveglia, la diciottenne non si è accorta dell’odore emanato dalla bottiglia, dalla quale ha bevuto tutto d’un fiato. Nel recipiente dell’acqua la mamma aveva infatti messo della varechina che la giovane ha ingerito accidentalmente. Giunta in ospedale in gravi condizioni i medici hanno subito provveduto ad operare la ragazza. L’equipe medica di gastroenterologia e chirurgia ha tamponato le ulcere provocate dalla sostanza ingerita. Dopo l’intervento la ragazza, portata in terapia intensiva, ha finalmente stabilizzato le sue condizioni; i dottori l’hanno dichiarata fuori pericolo dopo qualche ora. Resta un mistero come la diciottenne, nonostante possa essere stata tratta in inganno dalla medesima colorazione trasparente della sostanza, non abbia sentito l’odore forte della varechina, confondendola con l’acqua generalmente inodore. I medici affermano che i danni alla salute della giovane potevano essere più gravi (respirare o peggio ingerire varechina, può provocare problemi respiratori e al sistema immunitario, oltre a danneggiare le pareti degli organi) ma per fortuna la situazione, presa in tempo, si è risolta nel migliore dei modi. I dottori tendono a raccomandare sempre di tenere la varechina lontano da bevande e cibi e soprattutto dai bambini.

