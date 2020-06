Sposa positiva al covid: 31 invitati in isolamento

Terminato il lockdown, in tantissimi hanno deciso di realizzare i propri progetti di vita, nonostante l’emergenza coronavirus sia ancora in atto. La coppia protagonista di questa vicenda, ad esempio, ha scelto di coronare il proprio sogno d’amore e sposarsi con rito civile, in compagnia di trentuno invitati. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto; la sposa è risultata essere positiva al covid.

Sposa positiva al coronavirus: marito e invitati in isolamento

Il matrimonio è stato celebrato nel comune di Vergato, in provincia di Bologna. Repubblica riferisce le parole del vicesindaco, Stefano Pozzi, presente alle nozze: “Durante la cerimonia eravamo tutti a debita distanza, non più di una decina di persone. C’eravamo io, un altro dipendente, gli sposi, i testimoni e, seduti molto più indietro, i genitori”.