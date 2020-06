Che fine ha fatto Toto Cutugno? “Terra bruciata attorno a me”

È probabilmente uno dei cantautori italiani più famosi, sia in Italia che, soprattutto, all’estero. Stiamo parlando di Toto Cutugno, vera star internazionale negli anni Settanta e negli anni Ottanta. Amatissimo e conosciutissimo in tutto il mondo, è stato autore di alcuni brani ascoltati ovunque. Indimenticabile, per dirne uno, il suo L’italiano (1983), ma anche Insieme (1990) con il quale vinse l’Eurovision Song Contest; fu il secondo italiano nella storia a riuscirci. E non è stato l’unico riconoscimento che ha ottenuto: partecipò a 15 edizioni del Festival di Sanremo, aggiudicandosi la vittoria nel 1980 con Solo noi. Arrivò inoltre sei volte secondo e una volta terzo.

Toto Cutugno e le motivazioni dell’allontanamento

Dal 2010 in poi, però, la popolarità di Toto Cutugno è andata man mano scemando. Soprattutto in Italia. All’estero, invece, la sua L’italiano continua ad essere una delle canzoni più conosciute del nostro Paese e a circolare con una certa frequenza. In televisione, però, il cantautore è apparso sempre con meno frequenza. «Se non ho più fatto televisione la colpa è soltanto mia. Ho un carattere un po’ di m**da. E ho litigato con tutti. Ho litigato pure con il direttore di Rai1 Carlo Fuscagni una volta», aveva raccontato nel corso di un’intervista.