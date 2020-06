Da venerdì 5 giugno 2020 le edicole e gli edicolanti potranno distribuire le mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana per i residenti. Si tratta naturalmente delle mascherine anti coronavirus. I cittadini toscani potranno ritirarle gratis come già hanno fatto finora prelevando senza spese le mascherine fornite dalla Regione e distribuite, dallo scorso aprile, nelle farmacie.

C’è un numero massimo di “prelievi” mensili a persona al mese, ma non si pende nulla. Un’operazione resa possibile grazie al ruolo de La Nazione, quotidiano storico della Toscana da oltre 160 anni. Il giornale ha lavorato con impegno al fine di trovare un accordo tra le associazioni di categoria, i sindacati dei giornalai e la capillare rete di distribuzione sul territorio.

Le mascherine, dunque, saranno distribuite nelle edicole e non più nelle farmacie. Come fare per ottenerle? Basterà presentarsi dal giornalaio con la tessera sanitaria per ritirare una prima tranche da 10 mascherine a persona. Gli edicolanti saranno forniti di una App che consentirà loro, tramite smartphone, tablet o pc, di leggere la carta sanitaria.

Entro la fine del mese di giugno sarà reso disponibile, sempre gratis e con le stesse modalità, il resto della fornitura. Sulla base delle disponibilità, sarà compresa tra circa le 20 e le 30 mascherine a persona. La Regione Toscana ha ringraziato gli oltre 1200 edicolanti su tutto il territorio per la loro disponibilità. E anche il quotidiano La Nazione che ha lavorato come partner della Regione per l’attivazione dei contatti e per il tavolo fra le parti che hanno siglato l’accordo.