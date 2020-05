Ha vinto Miss Italia nel 1974: ma ve la ricordate? [FOTO]

Nata nel 1955 a Cormòns, in Friuli-Venezia Giulia, ha vinto l’ambito concorso di Miss Italia nel 1974. Un vittoria nata da una romantica coincidenza, che l’ha portata a diventare la più bella d’Italia nel mezzo degli anni Settanta. Stiamo parlando proprio di Loredana Piazza, chi di voi si ricorda di lei? Oggi ha 65 anni.

Una bellissima storia di coincidenze, quella di Loredana Piazza. Nel 1974 la futura Miss Italia si trovava a Reggio Calabria, dove stava semplicemente trascorrendo le vacanze. Un po’ per caso e un po’ per gioco, Loredana ha deciso di iscriversi al concorso e partecipare. Forse non sospettava di vincere l’ambita fascia; d’altronde all’epoca partecipare alla gara di bellezza era molto più semplice, e forse si concorreva con più leggerezza. Fatto sta che la corona della più bella, nel 1974 a Reggio Calabria, l’ha vinta proprio lei.

Dopo la vittoria a Miss Italia Loredana Piazza è andata avanti con una breve carriera nello spettacolo. Ha lavorato per qualche anno come fotomodella ed ha partecipato al gioco a premi “Il Borsacchiotto”, nel 1977 accanto a Carlo Croccolo. È stata quella l’ultima apparizione pubblica della Miss, che da quel momento in poi è sparita dalla televisione e dal giro della moda. Ma come è andata avanti la sua vita, e cosa ha fatto dopo la breve parentesi nel mondo dello spettacolo?

Di Loredana Piazza sappiamo che, una volta abbandonato il mondo della moda e della tv, ha iniziato a lavorare in discoteca. Nel corso degli anni l’ex Miss Italia 1974 si è affermata come stimata PR nelle discoteche più importanti d’Italia, in particolare al Nord. Se vi state chiedendo com’è diventata oggi, però, rimarrete delusi: di lei non si ha più alcuna traccia sul web.