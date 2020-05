Partorisce 2 gemelli ma di padri diversi: disastro in ospedale

Il titolo di questo articolo potrebbe suscitare dei dubbi, ma descrive esattamente ciò che è accaduto: una donna ha partorito due bambini, gemelli, ma non figli dello stesso padre. La causa scatenante è un tradimento, ma la scoperta è avvenuta dopo la nascita. Ecco come lo ha spiegato la scienza.

Sono gemelli, ma hanno due padri diversi

E’ accaduto nella lontana Cina. Una donna ha dato la vita a due gemelli nati, però, da semi diversi. Esiste una spiegazione scientifica per un fenomeno di tale portata e si chiama superfecondazione etero-paterna. E’ chiaro che in questo episodio vanno considerate tutte le implicazioni morali. Le fonti rivelano che la madre, unica e sola, ha avuto rapporti extraconiugali e che quindi uno dei due gemelli sia il frutto di un tradimento. Non sono state divulgate ulteriori informazioni; quello che è chiaro è che i due bambini dovranno adeguarsi all’idea di avere due papà, seppur nati nello stesso giorno.