Esiste un sugo in cucina magico per l’intestino: ecco di cosa si tratta

La salsa di pomodoro è un elemento fondamentale della dieta mediterranea nonché un condimento insostituibile per moltissime ricette, ma la scienza è pronta ad aggiungere qualcosa a questo quadro già estremamente favorevole. A quanto pare, infatti, la salsa di pomodoro è un vero elisir di giovinezza e salute per una parte del corpo in particolare: l’intestino. Merito di una sua caratteristica che torna molto utile: aumenta l’effetto probiotico di batteri ‘buoni’ come il Lactobacillus reuteri, oltre ad avere un alto valore nutrizionale. Non tutte le salse di pomodoro, però, hanno le stesse doti benefiche.